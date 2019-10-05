صحيفة إسرائيلية تُعلن اعتقال مواطن سوري حاول طعن يهودي

قالت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية ان السلطات الالمانية اعتقلت مواطنا من اصل سوري حاول تنفيذ عملية طعن ليهودي أمام كنيس يهودي في العاصمة الألمانية برلين قبل قليل