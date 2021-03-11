ولي العهد الأردني ألغى زيارته للمسجد الأقصى لمنع إسرائيل من فرض قيود على تفقده للمواقع المقدسة

قال وزير الخارجية الأردني، الخميس، إن ولي العهد الحسين ابن عبد الله، ألغى زيارته إلى المسجد الأقصى، الأربعاء، لمنع إسرائيل من فرض قيود على تفقده للمواقع المقدسة.