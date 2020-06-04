قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي رام الله و طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي محافظتي رام الله و طولكرم.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت شابين فلسطينيين من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة ، بعد أن داهمت منزليهما.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة فلسطينيين من ضواحي مدينة طولكرم ومخيمها، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.