سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلًا شمال الخليل

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بهدم منزلًا في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة وادي الشيخ في بلدة بيت أمر المحاذية لشارع القدس- الخليل، وهدمت منزلًا من الصفيح، واستولت على كافة محتوياته .