مجلس النواب العراقي يحدد موعدًا نهائيًا لاختيار رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء المصادف الثاني من اكتوبر المقبل موعداً نهائياً لاختيار رئيس الجمهورية , ضمن الفترة الزمنية التي نص عليها الدستور العراقي.

وعقد مجلس النواب العراقي اليومء، جلسته الاعتيادية الثانية ضمن دورته التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي, وبحث في قسم منها بحضور عدد من الوزراء الاوضاع في مدينة البصرة جنوب العراق.