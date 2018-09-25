مجلس النواب العراقي يحدد موعدًا نهائيًا لاختيار رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء المصادف الثاني من اكتوبر المقبل موعداً نهائياً لاختيار رئيس الجمهورية , ضمن الفترة الزمنية التي نص عليها الدستور العراقي.
وعقد مجلس النواب العراقي اليومء، جلسته الاعتيادية الثانية ضمن دورته التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي, وبحث في قسم منها بحضور عدد من الوزراء الاوضاع في مدينة البصرة جنوب العراق.
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ظهرت الممثلة الشهيرة بليك ليفلي، البالغة من العمر 31 عاما، بإطلالة مميّزة عندما غادرت فندق بلازا في العاصمة الفرنسية باريس للتوجه إلى عرض أزيار العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال أسبوع الموضة في باريس الإثنين، وانضمت إليها زميلتها الممثلة، 26 عاما، التي ظهرت بإطلالة أنيقة أيضا. لم يكن غريبا على ليفلي ارتداء ماركة ديور إذ ظهرت الفنانة المتزوجة من ريان رينولدز، مرتدية فستانا من التل كان له غطاء شبكي من الترتر من تصميم "ديور"، وأضافت إلى إطلالتها زوجا من الأحذية الأنيقة والتي تشبه أحذية سندريلا من تصميم كريستيان لوبوتان لهذه المناسبة وسط حشد كبير من المعجبين على السجادة الحمراء. وظهرت ليفلي وهي تغادر فندقها كانت ترتدي سترة منمقة فوق فستانها، مضيفة طبقة أخرى مع معطف كاكي بسيط، وصُفِّفَ شعرها الأشقر في تجعيدات فضفاضة انسدل بطبيعته فوق أكتافها وظهرها وهي تتجه نحو السجادة
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