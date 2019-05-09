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إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة في السودان

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العرب اليوم - إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة في السودان

ي تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل
الخرطوم - العرب اليوم

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس، أنها تمكنت من ضبط طائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية، أثناء شروعها في تهريب كميات كبيرة من الذهب بولاية نهر النيل.

وذكر مكتب الإعلام الإلكتروني التابع لقوات الدعم السريع أن تحقيقا يجري بشأن الواقعة، فيما ينتظر أن تهبط الطائرة بمطار الخرطوم الدولي في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وقالت القوات إن الضبطية جاءت "في إطار الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع في حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها".

وأكدت القوات على "يقظتها التامة وسرعتها العالية في حسم كل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني".

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إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة في السودان إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة في السودان



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إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة في السودان إحباط تهريب كميات كبيرة من الذهب بطائرة خاصة في السودان



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