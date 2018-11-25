ماي تعلن أن بركسيت يرسم شكل العلاقة المستقبلية والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أن اتفاق بركسيت يرسم شكل علاقة بريطانيا الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأوضحت ماي، في مؤتمر صحفي عقدته بعد توقيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن حكومتها ستضع نظاما جديدا في بريطانيا يخدم المزارعين والصيادين، مشيرة إلى أنها ستعمل أيضا على سلاسة انتقال البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "أنه سيكون لبريطانيا الحق في السيادة على محاكمها ونظامها القضائي، مشيرة الى أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمي الأمن والوظائف والمهاجرين وهو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه بريطانيا.

كما قالت رئيسة وزارء بريطانيا "إنه ليس من الوارد الدخول في مفاوضات جديدة، كما أن الاتفاق كان ثمرة تفاوض صعب وشاق". وأكدت أن بريطانيا لم ولن تغير موقفها السيادي تجاه منطقة جبل طارق.

ووافق القادة الأوروبيون في وقت سابق اليوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.