قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة شبان من مخيم الجلزون

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشبان: محمد خالد أبو حلوة، وأمير نخلة، وعلي دبور.