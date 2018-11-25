الطيران الروسي يقصف المتطرفيين في المنطقة التي قصفوا منها حلب بالذخائر الكيميائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت مواقع الإرهابيين التي تم منها القصف بالذخائر الكيمائية في حلب