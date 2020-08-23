الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تشكيل مديرية قوات الدعم تتبع رئاسة الجمهورية
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع رئاسة الجمهورية

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العرب اليوم - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع رئاسة الجمهورية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنقرة - العرب اليوم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تشكيل "مديرية قوات الدعم" تتبع رئاسة الجمهورية

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تشكيل مديرية قوات الدعم تتبع رئاسة الجمهورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن تشكيل مديرية قوات الدعم تتبع رئاسة الجمهورية



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