إغلاق محطات الوقود بطريق الساحل الدولي يربك المسافرين ويوقف عشرات السيارات

في الوقت الذي يشهد فيه طريق الساحل الدولي (مكة – الليث – جازان) كثافة عالية؛ بسبب مناسبتي الحج وعيد الأضحى المبارك، أغلقت ثلاث بلديات هي (الليث – الشواق – المظيلف) محطات الوقود الواقعة على الطريق، ابتداءً من مركز طفيل شمال الليث إلى مركز المظيلف بمحافظة القنفذة لمسافة تصل إلى 200 كلم، الأمر الذي أوقع المسافرين من حجاج ومواطنين في حرج وأزمة شديدين.

وشوهدت خلال الـ72 ساعة الماضية عشرات المركبات متوقفة على جنبات الطريق؛ بسبب انقطاع الوقود، فيما عبّر عدد من مرتادي الطريق عن امتعاضهم من قرار الإغلاق الذي لم يكن مناسباً –على حد قولهم- وكان مفاجئاً للجميع، ولا يراعي المصلحة العامة، مؤكدين أنه لا توجد محطات وقود بديلة كما هو الحال في المدن الكبيرة.

وأضافوا أن إغلاق هذا العدد الكبير من المحطات على امتداد الطريق الساحلي، ولمسافة تصل إلى 200 كلم، وفي هذا الوقت الذي يتجه في الحجاج إلى الأماكن المقدسة وبعض المواطنين؛ لقضاء إجازاتهم هو قرار يضر بمصالح المواطنين