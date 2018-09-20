سماء الرياض تتزيّن بأكثر من 5 آلاف علم أخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 88

أتمت أمانة منطقة الرياض تجهيز وتزيين طرقات وشوارع وميادين العاصمة بالأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللوحات الاحتفالية, استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ 88، الأحد القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.
وزيّنت الأمانة, شوارع وطرقات مدينة الرياض بأكثر من 5 آلاف علم وطنيّ، و 1191 لوحة احتفاليّة تضفي طابعًا جماليًا وطنيًا بطرق متعددة وأشكال مختلفة، كما نشرت 60 بالونًا ضخمًا، و13 مجسمًا مضيئًا، وأنارت 16 طريقًا و12 مبنى حكوميًا باللون الأخضر.
وتعمل أمانة منطقة الرياض مع مختلف الجهات الحكوميّة ذات العلاقة, على نجاح تنظيم مختلف الفعاليّات والأنشطة الترفيهية المزمع إقامتها في العاصمة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
وفي سياق متصل، أطلقت أمانة منطقة الرياض, تطبيق "فعاليّات اليوم الوطني الـ 88" على الأجهزة الذكيّة باختلاف أنظمة تشغيلها، ويستعرض التطبيق جميع الأنشطة والفعاليّات التي تحتضنها مختلف المدن السعوديّة خلال اليوم الوطني.
كما يضم التطبيق مقولات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، ويتيح كذلك للمواطنين والمقيمين إمكانية المشاركة والتعبير عن فرحتهم
باليوم الوطني المجيد
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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