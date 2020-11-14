الخارجية السعودية تعرب عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا وتدعو لضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية