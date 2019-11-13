مصر تسعي لوقف التصعيد بين إسرائيل وغزة

كشفت مصادر مطلعة لـRT أن القاهرة تسعى لإيجاد صيغة للتفاهم تضمن عودة الهدوء إلى قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والصواريخ الفلسطينية، وبدأت هذه المساعي بوصول المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيقولاي ملادينوف إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهوده لوقف التصعيد حول قطاع غزة.

ووصل الوسيط الأممي إلى مصر في ظل جولة عنف جديدة حول قطاع غزة، على خلفية اغتيال إسرائيل القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا، وتبادل القصف بين إسرائيل وفصائل غزة.