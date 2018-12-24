الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب ويغلق المدخل الرئيس لكلية فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فتيين من مخيم العروب شمال الخليل.

إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين آدم إبراهيم محفوظ، ومحمد ناصر محفوظ، وفتشت عددا من منازل المواطنين.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على اغلاق المدخل الرئيسي لكلية فلسطين التقنية فرع العروب، ومنعت الطلاب والموظفين من الدخول للكلية.

واستنكر رئيس قسم شؤون الطلبة عيسى العملة، اغلاق البوابة الرئيسية للكلية، خاصة أن الفترة الحالية تشهد تقديم الطلاب للامتحانات النهائية وهو ما تسبب بتعطيل العملية التعليمية.