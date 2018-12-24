الاحتلال الإسرائيلي يغلق المدخل الرئيس لكلية فلسطين شمال الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين المدخل الرئيسي لكلية فلسطين التقنية فرع العروب شمال الخليل، ومنعت الطلاب والموظفين من الدخول للكلية.

نقلًا عن البيان