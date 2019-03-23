قوات سورية الديمقراطية تطالب تركيا بالتوقف عن التدخل في سورية والانسحاب من جميع الأراضي السورية

طالبت قوات سورية الديمقراطية تركيا بالتوقف عن التدخل في سورية والانسحاب من جميع الأراضي السورية.وكانت قوات سورية الديمقراطية أعلنت اليوم السبت 23 مارس 2019 تحقيق النصر الكامل والنهائي على تنظيم "داعش" في آخر معاقله في الباغوز عند الحدود السورية العراقية شمال شرقي سورية.