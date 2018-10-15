أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استبعد روبرت باير، محلل CNN للشؤون الأمنية والاستخباراتية والعميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، أن تكون الساعة الذكية للإعلامي السعودي جمال خاشقجي قد نقلت التسجيلات التي تزعم مصادر تركية أنها تثبت مقتله بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وكانت صحيفة "صباح" التركية، الموالية للحكومة، ذكرت أن خاشقجي شغل وظيفة التسجيل في ساعته الذكية من طراز "أبل" قبل أن يدخل إلى القنصلية. وأضافت أنه جرى تسجيل لحظات "التحقيق مع وقتعذيبه وقتله عبر ساعة أبل وتم إرسال التسجيل إلى هاتفه وiCloud".

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن "فرق الأمن التي تحقق في القضية عثرت على التسجيل في هاتف خاشقجي" الذي تركه مع خطيبته خارج القنصلية قبل دخوله إلى مقرها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وزعمت الصحيفة أن "المعتدين على خاشقجي عندما لاحظوا الساعة الذكية حاولوا فتحها باستخدام بصمة إصبعه، وتمكنوا من مسح بعض الملفات".



بينما قال ممثل عن شركة "أبل"، لـCNN، إن الساعات التي تنتجها الشركة لا توجد بها إمكانية بصمة الإصبع. ولم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل مما ادعته الصحيفة في تقريرها، كما لم يتسن التأكد من المسافة التي يمكن فيها لاتصال "البلوتوث" نقل أي تسجيلات بين الساعة داخل القنصلية والهاتف خارجها.

وكان مصدر مطلع على التحقيقات الجارية بشأن اختفاء خاشقجي، قال في تصريحات لـCNN، إن السلطات التركية لديها دليل صوتي ومرئي يظهر "لحظات مواجهة وقتل" خاشقجي داخل القنصلية السعودية. وجدير بالذكر أن ساعة "أبل" لا يوجد بها كاميرا لتسجيل مقاطع فيديو.

من جانبه، قال روبرت باير، المحلل الأمني وعميل CIA السابق، في مقابلة مع مذيع CNN أندرسون كوبر، إنه يعتقد أن تقرير الصحيفة لا يبدو ممكنا، لأن خاشقجي كان بعيدا جدا على مدى اتصال "البلوتوث" بين ساعته وهاتفه.