وفاة نائب المدعي العام الروسي في حادث تحطم طائرة

كشفت معلومات أولية لهيئة الطوارئ الروسية أن نائب المدعي العام الروسي، سعاك كارابيتيان، لقي حتفه في حادث تحطم مروحية "AS-350" في منطقة كوستروما الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر في هيئة الطوارئ الروسية "وفق المعلومات الأولية كان كارابيتيان على متن المروحية المحطمة" , وقال مصدر آخر إن كارابيتيان كان في إجازة , وأضافت الوكالة في الوقت ذاته، أنها لم تحصل بعد على أي تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.