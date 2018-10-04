وفاة نائب المدعي العام الروسي في حادث تحطم طائرة

كشفت معلومات أولية لهيئة الطوارئ الروسية أن نائب المدعي العام الروسي، سعاك كارابيتيان، لقي حتفه في حادث تحطم مروحية "AS-350" في منطقة كوستروما الروسية.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر في هيئة الطوارئ الروسية "وفق المعلومات الأولية كان كارابيتيان على متن المروحية المحطمة" , وقال مصدر آخر إن كارابيتيان كان في إجازة , وأضافت الوكالة في الوقت ذاته، أنها لم تحصل بعد على أي تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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