واشنطن تؤكد نيتها إغلاق آخر قنصليتين لها في روسيا

أكدت الخارجية الأمريكية أنها تنوي وقف عمل آخر قنصليتين عامتين متبقيتين لها في روسيا وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة "تاس" الروسية أمس الجمعة بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتشاور الوثيق مع سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون ساليفان قرر إغلاق القنصلية العامة في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا وتعليق أنشطة القنصلية العامة في مدينة يكاتيرينبورغ في سيبيريا وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار يأتي بهدف إعادة تنظيم عمل الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد بشكل أمثل، وذلك "ضمن إطار الجهود المستمرة لضمان أمن وسلامة عمل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".

وأوضح أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إعادة ترتيب الوظائف في السفارة الأمريكية بموسكو، ما سيتيح للولايات المتحدة تقديم مصالحها بمجال السياسة الخارجية في روسيا بشكل أكثر فعالية وأمنا وسبق أن أفادت وكالة "أسوشيتد برس" مؤخرا بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بنيتها وقف عمل القنصليتين العامتين بزعم الرد على قرار السلطات الروسية عام 2017 خفض عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أراضيها وذكرت الوكالة أن 10 من موظفي القنصليتين سينتقلون إلى السفارة في موسكو. وستبقى السفارة الأمريكية في موسكو بذلك البعثة الدبلوماسية الوحيدة للولايات المتحدة التي ستواصل عملها في روسيا.

المصدر: تاس