الرئيس اللبناني يتوجه إلى تونس لترؤس وفد بلاده خلال القمة العربية

توجه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، السبت، إلى تونس لترؤس وفد بلاده في مؤتمر القمة العربية في دورته الثلاثين الذي يعقد في العاصمة التونسية.

ويرافق الرئيس اللبناني وفد رسمي يضم وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدولة لشئون النازحين صالح الغريب، ووزير الثقافة محمد داود، وعددا من المستشارين.

ومن المقرر أن يلقي عون كلمة لبنان في القمة التي تبدأ أعمالها غدا الأحد، كما يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركين في أعمالها.