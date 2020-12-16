ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة ويبحث معه العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها