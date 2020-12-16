الرئيس الإيراني يصرح نحن سعداء جدا لرحيل ترامب المجرم المارق الإرهابي والجبار

علق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتهاء فترة ولاياته الرئاسية، واصفا إياه بـ"المجرم والإرهابي والمارق والجبار" وقال روحاني في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "نحن سعداء جدا لرحيل ترامب الجبار.. ترامب المجرم كان أكثر رجل ينتهك القانون في الولايات المتحدة، ولم يرحم إيران حتى في قضية شراء لقاح كورونا..نحن لسنا سعداء بمجيء بايدن، لكننا سعداء برحيل ترامب الإرهابي المارق والجبار".

وأعرب روحاني عن الأمل في أن يسهم تصويت الشعب الأمريكي لبايدن في التزام أمريكا بالقانون والعودة إلى تعهداتها، قائلا: "الصوت الذي منحه الشعب الأمريكي لبايدن هو صوت التمسك بالقانون والالتزام بالتعهدات، وليس انتهاك القانون" وأوضح الرئيس الإيراني بأن بلاده مستعدة، سواء اختارت إدارة بايدن انتهاج الطريق الصحيح أو انتهاج الطريق الخاطئ وفيما يخص الاتفاق النووي لفت روحاني إلى أن الطريق أمام إدارة بايدن مفتوح لأجل العودة إلى الاتفاق النووي.

وأكد أن إيران ستعود إلى الالتزام بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي في حال عادت الدول 5+1 إلى تعهداتها، وأن بلاده تسعى إلى التعامل البناء مع الدول التي تختار انتهاج طريق التعامل البناء. وتابع قائلا: "نحن مفاوضون صعاب المراس، ونفاوض بحذر، لكن إذا وقعنا على اتفاق نلتزم به" ولفت الرئيس روحاني إلى أن "إيران اليوم أكثر قوة وتطورا في المجال النووي من عام 2015.. أثناء مفاوضات النووي عام 2015 كنا نمتلك أجهزة طرد مركزي IR1 و IR2 ، لكننا اليوم نمتلك أجهزة IR6 و IR8 المتطورة" وشدد روحاني على أن إيران تريد الأمن والسلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم.

المصدر: RT