وقوع انفجار ثانٍ في مركز بريد في هولندا دون إصابات

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء 12 فبراير، وقوع انفجار ثانٍ في مركز بريد، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات مرجحة أنه نتج عن رسالة ملغومة، وقال بيانٌ لشرطة أمستردام عبر "تويتر"، "في صباح اليوم الأربعاء، وقع انفجار في غرفة البريد بمبنى تجاري في بولستون قبيل الساعة الثامنة بقليل، ومن المفترض أن الانفجار قد نجم عن قنبلة وضعت في رسالة"، مضيفة أنه "لا إصابات حتى الآن"، وتابع، "لا تشتبه الشرطة بأحد الآن، وسنستمر بالتحقيق، لا ندري إن كان هناك تفجير ثالث سيقع. كانت هناك رسائل تهديد تأتي لشركة الرسائل والخطابات الهولندية".

يذكر أن السلطات الهولندية بدأت باكتشاف متفجرات وحوادث إطلاق نار متتالية ما مجموعه حتى اللحظة، خمسة حوادث متفرقة، فمنذ 12 أغسطس، وكان هناك إطلاق نار كثيف ولا يزال البحث جاري عن المشتبه، وفي 14 أغسطس، تم تبادل لإطلاق النار في مبنى تجاري في شارع يوهان، وكشفت الشرطة عن وجود متفجرات معلقة على جهة الباب الأمامي للمبنى وتمت إزالتها بسلام.