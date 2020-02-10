تظاهر العشرات شرق النيل بولاية الخرطوم ضد نقص الخبز ووقود السيارات

احتج العشرات من السودانيين في ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين، ضد نقص الخبز ووقود السيارات، في موجة احتجاجات تعم مناطق متفرقة من السودان على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية قولها إن عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرات، بمنطقة شرق النيل المجاورة للعاصمة الخرطوم، احتجاجا على النقص الحاد في الخبز ووقود السيارات.