السعودية تسجل 17 حالة وفاة و 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل (357) حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 345.232 حالة، مقابل تعافى 361 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 331.691 حالة، وتسجيل 17 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 784 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة