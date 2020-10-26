الإمارات تسجل 3 حالات وفاة و1111 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الإثنين، إجراء 85.093 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، حيث تأكد إصابة 1111 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 126.234 حالة، مقابل تعافى 1.819 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 120.234 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالى حالات الوفاة 480 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.