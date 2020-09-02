أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم استقبل في مكتبه بقصر البحر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ولفتت إلى أنه جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.