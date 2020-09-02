أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة
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أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة إسرائيل تعتقل أردنيا سبح باتجاه شواطئ إيلات ولي العهد السعودي وكبير مستشاري الرئيس الأميركي يبحثان آفاق عملية السلام بالمنطقة وضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتحقيق السلام العادل والدائم ولي العهد⁩ السعودي يبحث مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه سيقوم بزيارة للعراق غدا الخارجية الأميركية تصرح قررنا إعفاء جمهورية قبرص مؤقتا من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصرح أتوقع أن تنفذ الحكومة اللبنانية الوعود خلال 8 أسابيع ماكرون يصرح التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أن فرنسا لن تدير ظهرها أبدا عن مساعدة لبنان بدء مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت
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أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة

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العرب اليوم - أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة - العرب اليوم

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم استقبل في مكتبه بقصر البحر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.ولفتت إلى أنه جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة أمير قطر يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في الدوحة



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