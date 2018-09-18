قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من عزون شرق قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من وهبي الخولي، وأيوب فاروق أبو هنية، وعميد زماري، بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين.