القبض على اثنين من المتورطين بتعذيب الجنود الروس في أوكرانيا

أعلن فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بتنمية المجتمع المدني، أن القوات الخاصة الروسية أسرت اثنين من أولئك الذين أساءوا للجنود الروس في أوكرانيا.