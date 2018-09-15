ترحيل علاء وجمال مبارك إلى سجن طرة

كشف مصدر أمني، عن تحفظ قوات الأمن على المتهمين بقضية "التلاعب بالبورصة"، ومن بينهم نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، "علاء وجمال"، وحسن هيكل، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وترحيلهم لسجن طرة تنفيذا لقرار المحكمة.
وأمرت المحكمة، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.
كما قررت المحكمة فى هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وفقا لليوم السابع.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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