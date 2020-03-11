عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة مركونة وسط الشارع
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عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة مركونة وسط الشارع

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العرب اليوم - عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة مركونة وسط الشارع

الشرطة البريطانية
لندن - العرب اليوم

عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة مركونة وسط الشارع.

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عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة مركونة وسط الشارع عملية أمنية للشرطة البريطانية في لندن بعد الاشتباه في سيارة مركونة وسط الشارع



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لندن ـ العرب اليوم

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في أحدث إطلالة لها بفستان أزرق، سبق أن ارتدته للمرة الأولى خلال جولة ملكية منذ أربع سنوات. خطفت كيت الأنظار خلال احتفال في قصر باكنغهام للاحتفال بالذكرى الـ25 لجمعية الأطفال الخيرية Place2Be، بفستان ساحر باللون الأزرق النيلي من تصميم جيني باكهام Jenny Packham، كانت أطلت به في العام 2016 خلال جولة ملكية في مومباي، الهند. الجزء العلوي للفستان تميّز بالشكّ الناعم والأنيق، فيما إنسابت تنورته مع قماش الأورغنزا. وناسبت هذه الإطلالة المفعمة بالأناقة والرقيّ قوام كيت ميدلتون بشكل مثالي، ومنحتها أسلوباً أنثوياً ناعماً. ويبلغ ثمن هذا الفستان £3,500، ويُعتقد بأن الشكّ قد نقّذ في الهند، وكما على الفستان، كان الشك حاضراً أيضاً على الكلاتش الذي نسّقته مع فستانها، فيما إختارت حذاء ستيليتو من ماركة Jimmy Cho سعره £550. ...المزيد

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