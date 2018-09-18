القوات الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت كلا من حسام أحمد الهور وفادي غنيمات وأحمد محمود القاضي، ومأمون إبراهيم نصار من بلدة دورا.

في ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الفلسطينيين ، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.