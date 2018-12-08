فرنسا تعلن أن 31 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات اليوم واعتقال 700

قال نائب وزير الداخلية، لوران نونيز، إن نحو 31 ألف شخص انضموا إلى احتجاجات "السترات الصفراء"، اليوم السبت، في شتى أنحاء فرنسا.

كما ذكر المسؤول الأمني، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، أنه تم اعتقال 700 شخا على خلفية التظاهرات.

وأوضح نونيز "على المستوى الوطني بما في ذلك باريس، تم اعتقال أكثر من 700، في الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 31 ألف متظاهر، في أنحاء البلاد بما في ذلك 8 آلاف في باريس".

نقلًا عن سبوتنيك