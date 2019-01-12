وزير الداخلية الفرنسي يعلن عن مقتل 4 أشخاص إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز في باريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانر، أن أربعة أشخاص قتلوا، صباح اليوم السبت، 12 يناير/كانون الثاني، بعد أن تسبب انفجار قوي في مخبز بالعاصمة باريس في إحراق المبنى.

نقلا عن سبوتنيك