إستشهاد فلسطيني برصاص الإحتلال غرب الخليل

استشهد شاب فلسطيني برصاص الإحتلال الإسرائيلي، إثر تعرضه لإطلاق النار، أثناء قيادته سيارته في بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، بدعوى عدم إنصياعه لأوامر جنود الإحتلال، بالتوقف ومحاولته دهسهم.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلت الشاب العواودة إلى المستشفى، وهو مصاب بالرصاص في الظهر.

بدورها، ادعت قوات الإحتلال، أن جنودها أطلقوا النار على سيارة فلسطينية، رفض سائقها التوقف للفحص، وأضافت أنه عرض حياة الجنود للخطر؛ ما دفعهم لإطلاق النار صوب السيارة، وإصابة سائقها بجروح.