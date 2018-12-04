عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حراسة الإحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين عبر مجموعات صغيرة المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة قوات الإحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفاد شهود عيان ان المستوطنين قاموا بجولات استفزازية بدءاً من باب المغاربة، ومروراً بالساحة الأمامية للمصلى القبلي، وسطح المصلى المرواني، ومنطقة باب الرحمة، وخرجوا من المسجد من جهة باب السلسلة".