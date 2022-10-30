إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس قرب أريحا

أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بإصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب أريحا. وقالت منظمة "إنقاذ بلا حدود": "في عملية دهس، أصيب جنديان بجروح طفيفة وتم إطلاق النار على المنفذ".