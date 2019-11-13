إشكال كبير بين المتظاهرين في منطقة جل الديب وسقوط عدد من الجرحى

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بوقوع إشكال كبير بين المتظاهرين في منطقة جل الديب، مشيرة إلى سقوط عدد من الجرحى، وقالت قناة الـ"MTV" اللبنانية، إن مجموعة من الشبان مسلحة بالسكاكين، وصلت إلى طريق جل الديب حيث يقطع المتظاهرون الطريق، وأقدم الشبان على طعن عدد من المحتجين.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أن عناصر من قوى الأمن الداخلي وصلت إلى الطريق الداخلية في جل الديب في محاولة لفتحها، لكن المحتجين رفضوا وعادوا إلى قطعها من جديد.