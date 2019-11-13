انتشار للجيش اللبناني على طريق القصر الجمهوري وتدابير أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام الأربعاء، بأن الجيش اللبناني انتشر بشكل مكثف على طريق القصر الجمهوري، واتخذ تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ، وذكر مراسل RT في لبنان، أن المحتجين قطعوا الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، فيما شهدت البلاد إغلاقا عاما في كافة المؤسسات والرسمية والخاصة.

وعمد المحتجون إلى قطع كل الطرقات التي تصل بيروت بالمحافظات الأخرى بالإطارات المطاطية المشتعلة، كما أقفلوا الطريق عند مثلث خلدة جنوب العاصمة بكافة الاتجاهات وسط تواجد كثيف لعناصر الجيش اللبناني.