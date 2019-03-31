أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني يغادر القمة العربية

قالت وسائل إعلام تونسية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

وبحسب راديو "موزاييك" التونسي، فإن "الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية"، دون المزيد من التفاصيل.