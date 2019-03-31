الرئيس التونسي يؤكد أن الجولان أرض عربية محتلة

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن الجولان أرض عربية محتلة، مشددا على رفض أي إجراء لتثبيت الأمر الواقع.

ووفقا للعربية، قال السبسي، خلال القمة العربية الـ30: "يجب حل الأزمة في اليمن وفق المبادرة الخليجية واتفاق ستوكهولم وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفا: "نطالب بمواصلة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن".

وحول العراق، قال السبسي: "نأمل من العراق بأن ينجح في مساعيه لإعمار المناطق المحررة".

وشدد على مواصلة تعزيز العلاقات العربية مع بقية التجمعات الإقليمية قائلا: "يجب تكثيف الجهود لدفع علاقات التكامل الاقتصادي بين الدول العربية"، كما يجب تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات.