المحكمة الأردنية تكشف تهمة القيام بعمل إرهابي لمنفذي جريمة فتى الزرقاء

أسند مدعى عام محكمة أمن الدولة في الأردن يوسف خريسات للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس.

يتبع..