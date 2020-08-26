نتنياهو وجانتس يتوعدان برد قوي في حال حصول هجمات جديدة من لبنان

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء كان، في إشارة إلى إطلاق النار من الأراضي اللبنانية، مساء أمس، بمحاولة استهداف جنود إسرائيليين على مقربة من الحدود مع لبنان وقال نتنياهو إن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية للخطر" ناصحًا الحزب "بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة" وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح الأربعاء، أن قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان ردًا على إطلاق نار استهدفها ليلًا، في تصعيد "خطير" بين الطرفين.