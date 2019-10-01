فنلندا تعلن مقتل شخص وإصابة 10 بحادث عنف شرقي البلاد

قالت الشرطة الفنلندية اليوم الثلاثاء إن شخصا واحدا قتل وأصيب 10 آخرون بينهم الجاني، بحادث عنف في مدرسة مهنية بمدينة كوبيو شرقي فنلندا.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر تويتر إنه "وفقا لمعلومات محدثة، فقد أصيب 10 أشخاص في حادث عنف وقع في مدرسة موجودة في مركز هيرمان للتسوق في كوبيو بجروح، اثنان منهما في حالة خطرة، وهناك قتيل".