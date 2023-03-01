الجيش الروسى يعلن تصديه لهجوم بطائرات مسيرة علي شبه جزيرة القرم

أعلن الجيش الروسي تصديه لهجوم شامل بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء.

وفى السياق نفسه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك اليوم الثلاثاء أن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الروسي فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "دمرت قيادة طيران الشرق طائرتين روسيتين بدون طيار، الانفجارات التي سمعها السكان المحليون كانت نتيجة لوحدات الدفاع المضادة للطائرات".