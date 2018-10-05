الولايات المتحدة توافق على صفقة بيع طائرات هليكوبتر للعراق بقيمة 82 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة الأميركية على بيع خمس طائرات هليكوبتر للعراق في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 82 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأمن الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون" في بيان أن الطائرات من طراز "بيل- 407" مزودة بأسلحة رشاشة وأنظمة اتصال متطورة.

وأضاف البيان أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز فعالية قوات الأمن العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي وحماية البنية التحتية الحيوية.