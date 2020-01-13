بوتين وكودي يبحثان الوضع في الخليج والأزمة الليبية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في اتصال هاتفي، الوضع في الخليج والأزمة الليبية، حسبما أورد المكتب الإعلامي للكرملين، اليوم الاثنين.