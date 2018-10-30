قتلى وجرحى إثر انفجار شمال شرقي بغداد

أفادت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء، بمقتل مدنيين إثنين، وإصابة 7آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ديالى، شمال شرق بغداد. وقالت الشرطة إن “الانفجار وقع اليوم قرب قرية بابا محمود التابعة الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى”.