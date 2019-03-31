ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية
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ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية

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العرب اليوم - ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية

العاهل الأردني عبد الله الثاني
تونس - العرب اليوم

 قال العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إن القضة الفلسطينية تبقى أولوية للدول العربية، مؤكدا أنه يجب اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية.

وذكر الملك الأردني، في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية المنعقد في تونس، "علينا اتخاذ قرارات تلبي طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".
 
وأضاف "القضية الفلسطينية تبقى أولويتنا كدول عربية ونرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية".

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ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية



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ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية ملك الأردن يعلن أننا نرفض أي محاولة لتغيير هوية القدس العربية



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